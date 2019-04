Austrália passa a punir com pena de prisão trabalhadores de redes sociais que permitam vídeos violentos

O terrorista de Christchurch transmitiu em direto no Facebook o ataque a duas mesquitas em que matou 50 pessoas. Em resposta, a oposição e o governo australianos — país de onde o atirador era natural — introduziram a lei mais dura até hoje conhecida para combater a disseminação de vídeos violentos online.

De acordo com a nova legislação, noticiada pelo The Guardian, os trabalhadores de redes sociais que não removam “de forma atempada” vídeos e imagens de homicídios, violações, raptos e tortura podem ser punidos com penas de prisão até três anos. As plataformas passam a ser responsáveis por eliminar ativamente propaganda terrorista e imagens explícitas publicadas por utilizadores.

“Há plataformas como o YouTube, o Twitter e o Facebook que não parecem levar a sério a responsabilidade de não mostrar conteúdos aberrantemente violentos”, disse o procurador geral da Austrália, Christian Porter. A lei Sharing of Abhorrent Violent Material passa a “prevenir e criminalizar” a falta de ação das redes sociais, explicou, dando “poder ao governo para intervir quando uma organização como o Facebook permitir que estes conteúdos sejam transmitidos em direto, ou permaneçam online durante demasiado tempo”.

O Grupo da Indústria Digital — que representa a Google, Amazon, Facebook e Twitter na Austrália — avisa que a lei foi passada sem consultar as empresas, e considera as regulamentações excessivas, particularmente por punirem uma empresa por conteúdo criado pelos seus clientes. “É injusto castigar uma organização por alguém abusar dos seus serviços“, comentou a representante do grupo, Sunita Bose, à mesma publicação.

Scott Farquhar, presidente da empresa australiana de software Atlassian, considerou ainda que a legislação seria demasiado vaga: “Da forma como foi escrita, a lei aplica-se a sites de notícias, redes sociais, serviços de encontros, boletins de trabalho. Basicamente a qualquer sítio onde um utilizador possa publicar conteúdo”. “Ninguém quer conteúdos violentos online, mas a lei não define quão rápido um vídeo tem de ser removido, nem que trabalhadores podem ser castigados se não o for”.

If the material in question is uploaded and you don’t take it down “expeditiously”, you can go to jail. What is expeditiously? Not defined! “Who” in a company? Not defined!

— Scott Farquhar (@scottfarkas) April 3, 2019