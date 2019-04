Da família real britânica a David Beckham. A estreia da nova série de David Attenborough

A família real britânica esteve representada em peso, nesta quinta-feira, na ante-estreia da nova série de David Attenborough, O Nosso Planeta, que é lançada esta sexta-feira na Netflix. A ante-estreia, no Museu de História Natural de Londres, contou com a presença do príncipe Carlos — herdeiro do trono britânico —, que é o presidente da filial britânica do Fundo Mundial para a Natureza, e dos seus dois filhos, os príncipes William e Harry. Mas muitas outras estrelas não faltaram à chamada, caso da cantora Ellie Goulding ou do ex-futebolista David Beckham.

Aos 92 anos, o naturalista, figura incontornável da televisão britânica e ex-diretor da BBC, dá voz a uma minissérie de oito episódios que mostra algumas das espécies mais raras do planeta Terra, filmadas pela primeira vez com tecnologia 4K. A minissérie documental foca-se, em grande medida, no impacto das alterações climáticas para os habitats das espécies mais frágeis do planeta.

[Veja o trailer de O Nosso Planeta:]

À BBC, David Attenborough disse que a espécie humana está “criticamente dependente da saúde do mundo natural”. “Se os oceanos pararem de produzir oxigénio, não seríamos capazes de respirar, e não há comida que consigamos digerir que não tenha origem no mundo natural”, acrescentou.

A importância nacional de Attenborough (o Daily Mail chama-lhe “tesouro nacional”) foi motivo para uma rara aparição pública dos três príncipes, que não é habitual em eventos que não estejam relacionados com a vida da família real.

Attenborough discursou perante os convidados para deixar um apelo à preservação da natureza. “Há muito pelo qual podemos estar esperançosos. Podemos mudar o nosso comportamento, podemos adotar uma economia circular, podemos adotar energias renováveis, podemos tornar o solo na base da nossa agricultura, podemos alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável nos oceanos e nas florestas”, disse.

De acordo com a imprensa britânica, a produção da série incluiu 3.500 dias de filmagens e envolveu 600 pessoas na equipa. Estreia esta sexta-feira na Netflix, incluindo em Portugal.

