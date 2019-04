Democratas exigem ao Tesouro a divulgação das declarações de impostos de Trump

Uma comissão de democratas da Câmara dos Representantes exigiu formalmente que o Internal Revenue Service (IRS, serviço do departamento do Tesouro norte-americano) revelasse as declarações de impostos de Donald Trump dos últimos seis anos.

Trump é o primeiro Presidente dos Estados Unidos, desde Richard Nixon, a recusar-se a apresentar a sua situação fiscal e já fez saber, segundo o Washington Post, que não está nada inclinado a fazê-lo agora.

Richard Neal, alto dignitário do partido democrata, emitiu o pedido nesta quarta-feira, alegando que “é fulcral garantir a responsabilidade do governo e dos seus representantes eleitos”, cita-o o jornal The Guardian, “Terminámos o trabalho de campo necessário para fazer um pedido desta dimensão e tenho a certeza que estamos dentro dos legítimos direitos legais”, escreveu Neal. Alegando que o pedido não pretende ser um ataque político mas sim um esclarecimento, Neal garante que a sua preparação foi feita dentro do seu próprio “caminho e agenda”, de forma “completamente independente de outras atividades do Congresso.”

“As minhas ações refletem uma inabalável reverência à nossa democracia e suas instituições e não são, de forma alguma, baseada em emoções do momento ou partidarismo”, disse o democrata, acrescentando que o “IRS deve cumprir com a lei Federal e responder de forma positiva ao pedido que lhes foi apresentado “.

Steven Mnuchin, responsável do departamento do Tesouro, tinha dito em meados de março que “cumpriria a lei” se o Congresso exigisse a declaração de impostos de Donald Trump.

Foi durante a campanha de 2016 que Trump se recusou a revelar as suas declarações fiscais, quebrando com isso um precededente com quase 40 anos, cumprido por todos os principais candidatos à presidência dos EUA. Em jeito de resposta a este pedido dos democratas, Donald Trump reiterou o argumento que há muito utiliza para justificar a sua posição, voltando a explicar que não pode revelar essas informações porque está a ser auditado.

“Estou a ser auditado, apesar do que as pessoas dizem, e estamos a tratar do assunto. Estou sempre debaixo de uma audição, parece, mas sempre estive, durante muitos anos. Quando os números são elevados e tens um nome importante, és auditado”, afirmou à imprensa, numa intervenção na Casa Branca. Mas, avisou “no momento em que deixar de estar a ser auditado, não estarei inclinado a revelá-los”.

No entanto, o IRS já tinha informado que as audições não impediam a revelação das declarações fiscais.

Michael Cohen, o ex-advogado de Trump, lançara dúvidas, durante a sua audição recente no Capitólio, sobre a existência da audição. O advogado sugeriu que o seu ex-cliente não queria revelar as suas declarações de impostos porque o escrutínio que se seguiria poderia levá-lo a ser realmente auditado e forçá-lo a arcar com penalizações fiscais. Também alegou que o atual Presidente inflacionou os seus rendimentos perante os bancos e companhias de seguros e associou-o ainda a fraude fiscal e de seguros.

Os democratas estão preocupados com a possibilidade de o presidente não cumprir com as suas obrigações fiscais e com a possibilidade dele ou de alguém da sua família estar a ser beneficiado pelas medidas tributárias que os republicanos aprovaram e Trump assinou, em 2017.

O partido democrata acredita que os registos financeiros de Trump poderiam dar mais informações sobre os seus negócios com o estrangeiro e sobre eventuais benefícios de outros países sem ter a aprovação do Congresso.

“O povo norte-americano merece saber que os seus representantes eleitos estão agir no seu melhor interesse, não com objectivos de favorecimento pessoal”, afirmou Dan Kildee, um congressista do estado de Michigan. “O presidente é a única pessoa que pode transformar projetos de lei em leis e o público merece saber se os seus interesses financeiros pessoais afetam a sua capacidade de decidir sobre políticas públicas.”

Continuar a ler