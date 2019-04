Gémeos condenados a pagar pensão à mesma criança depois de testes de ADN serem inconclusivos sobre quem era o pai

Dois gémeos brasileiros foram obrigados pelo tribunal a pagar a pensão de alimentos a uma menina de 9 anos, depois de os testes de ADN não terem conseguido provar qual dos irmãos é o pai da criança. O caso aconteceu na cidade rural de Cachoeira Alta, no estado de Goiás.

Cada um dos gémeos terá que pagar uma prestação de 30% do salário mínimo brasileiro. Além do montante de cerca de 299 reais (69 euros), o juiz do tribunal judicial de Goiás determinou que os gémeos terão ainda que partilhar com a mãe da menina de 9 anos as despesas escolares, médicas e de vestuário.

Citado pelo The Guardian, o juiz Felipe Peruca afirma na decisão judicial que “um dos irmãos, em má fé, está a tentar esconder a paternidade”. Para o magistrado, “tal comportamento não pode ser protegido pela justiça”. Evandro Paganini, advogado da mãe da criança afirmou que a mulher ficou grávida depois de ter tido relações sexuais apenas uma vez e pensa recorrer da decisão do tribunal, que condenou os dois homens ao pagamento partilhado da pensão e das despesas da criança. A mulher, agora com 25 anos, afirma que os gémeos “aproveitaram-se das semelhanças para escapar à responsabilidade, apesar de saberem a verdade”.

O portal G1 avança que a decisão do juiz revela que os dois homens culpam-se um ao outro e, “como são univitelinos, não foi possível identificar quem é o pai por exames” genéticos.

A identidade dos envolvidos tem sido mantida em segredo pela justiça brasileira num caso chamou a atenção e chocou a pequena cidade de Cachoeira Alta, em Goiás, onde os gémeos vivem.

Em comunicado, o juiz do tribunal judicial de Goiás afirma que “fica evidente que os requeridos, desde adolescência, valiam-se – e valem-se –, dolosamente, do fato de serem irmãos gémeos idênticos”. Segundo o juiz, “no curso da instrução, ficou claro que um usava o nome do outro quer para angariar o maior número de mulheres, quer para ocultar a traição em seus relacionamentos. Era comum, portanto, a utilização dos nomes dos irmãos de forma aleatória e dolosamente”.

A mãe da criança reclama que teve um breve relacionamento com um dos gémeos, depois de ter conhecido o suposto pai da filha numa festa organizada por amigos em comum. O homem terá contado, na altura, que tinha um irmão gémeo, mas a mulher afirma que não o chegou a conhecer.

Depois de o alegado pai da filha ter negado assumir a paternidade, a mãe da criança avançou para a justiça para que fosse feito um teste de ADN, que se revelou positivo com o resultado de 99,9% de correspondência genética. O homem afirmou que o seu irmão seria o pai da menina de 9 anos, e um teste ao gémeo teve exatamente o mesmo resultado, pelo facto de serem gémeos idênticos provenientes do mesmo ovo fertilizado.

O próximo passo poderia ser um teste de identidade mais detalhado que custará cerca de 61 mil reais (14 mil euros), mas segundo o tribunal, mesmo o novo exame pode não ser conclusivo. O chamado “Twin Test” não será uma opção, já que as partes envolvidas no processo não terão capacidade financeira para comportar os custos do exame.

Continuar a ler