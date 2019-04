Genro de Trump tem acesso a informação secreta, apesar de relatório interno que o desaconselha

O genro de Donald Trump, Jared Kushner, que é também um dos conselheiros mais próximos do Presidente dos EUA, é uma das pessoas a quem foi retirada e posteriormente devolvida a autorização de segurança que permite a um grupo restrito de pessoas na Casa Branca ter acesso a documentos e reuniões que tratam de informações secretas.

A notícia é do Washington Post, que cita fontes próximas do processo e também depoimentos registados no Comité de Controlo da Câmara dos Representantes, que tem por missão fiscalizar a ação da Casa Branca.

O tema do acesso, ou falta dele, de Jared Kushner a informações secretas voltou ao topo da agenda política norte-americana depois de ter sido noticiado que Tricia Newbold, uma funcionária de longa data da equipa de segurança da Casa Branca, onde trabalha desde 2000.

Em depoimento ao Comité de Controlo da Câmara dos Representantes, a 1 de abril, Tricia Newbold revelou que 25 pessoas tiveram direito a informações relativas à segurança nacional dos EUA apesar de haver em torno de cada uma delas preocupações quanto à sua capacidade para terem esse acesso.

Entre as questões que levam a que essas preocupações sejam levantadas, estão a ligação a agentes estrageiros, possíveis conflitos de interesse, conduta criminosa, ter problemas financeiros ou consumo de drogas.

De acordo com o Washington Post, Jared Kushner é a pessoa que, nos documentos elaborados para registar o testemunho de Tricia Newbold, era até agora descrita como “Alto Funcionário da Casa Branca 1”.

A decisão de determinar que Jared Kushner tinha “demasiados fatores que o desqualificam” para ter acesso a informações secretas partiu da equipa da qual Tricia Newbold faz parte. Porém, mais à frente, o líder daquela equipa, Carl Kline, que foi nomeado por Donald Trump para o cargo, desautorizou aquela avaliação e concedeu a Jared Kushner a permissão dá acesso àquele tipo de informações.

Em entrevista à Fox News, Jared Kushner negou quaisquer suspeitas. Apesar de ter recusado comentar o caso em específico, ainda assim disse: “Ao longo dos dois anos que aqui tenho estado, tenho sido acusado de muitas coisas e todas essas coisas acabaram por ser falsas”. “Temos tido acusações loucas, como a de que tínhamos estado em conluio com a Rússia”, acrescentou.

Ainda antes do depoimento de Tricia Newbold na Câmara dos Representantes, Donald Trump já tinha falado sobre este tema, negando ter estado envolvido no processo de restituição da autorização para o seu genro ter acesso a informações secretas. “Na verdade, sei que houve problemas para a frente e para trás com a [autorização de] segurança de várias pessoas. Mas não me quero envolver nisso”, disse.

Porém, no final de fevereiro, o The New York Times desmentiu a afirmação do Presidente, garantindo que ele esteve envolvido nesse processo. A notícia foi escrita com base em dois memorandos internos da Casa Branca, um dos quais foi escrito pelo ex-chefe de gabinete John F. Kelly, quando ainda exercia funções. De acordo com aquele jornal, o ex-chefe de gabinete de Donald Trump escreveu que o Presidente “ordenou” que fosse dada ao seu genro a autorização para ter aceso a informações secretas.

