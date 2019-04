Ivo Canelas leva monólogo ao Porto em maio e regressa a Lisboa em setembro

Depois de em janeiro ter esgotado várias datas em Lisboa, a peça interpretada pelo ator Ivo Canelas chega ao Porto, mais precisamente à sala 1 do Hard Club, entre os dias 20 a 27 de maio, regressando depois ao Estúdio Time Out na capital, de 27 de setembro a 13 de outubro.

“Todas as Coisas Maravilhosas” é um monólogo escrito pelo dramaturgo inglês Duncan Macmillan, sendo uma vénia ao otimismo e à vontade e alegria de viver. A peça baseia-se numa lista de razões para viver escrita por uma criança com sete anos, com objetivo de mostrar à mãe e assim ajudá-la a recuperar de uma depressão. Repleta de tópicos simples, como um gelado ou uma guerra de água, a lista prova a importância de reconhecer e aproveitar as pequenas coisas que nos rodeiam.

Num espetáculo intimista, emocional e interativo, Ivo Canelas convida o público a participar e a fazer esse exercício de reflexão. Através do humor e de muita descontração, o ator, bem conhecido dos ecrãs do cinema e da televisão, fala da morte, da depressão e do suicídio, mas também das relações, do amor e da família, numa viagem pelos sentimentos e emoções do comum dos mortais.

Produzido pela H2N, o monólogo já foi visto por mais de 2500 pessoas e tem agora uma paragem a norte, seguindo depois rumo ao sul. Os bilhetes já se encontram à venda.

