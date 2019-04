João Domingues acompanha Pedro Sousa nos ‘quartos’ do ‘challenger’ de Alicante

O tenista português João Domingues apurou-se esta quinta-feira para os quartos de final do ‘challenger’ espanhol de Alicante, ao beneficiar do abandono por lesão do checo Lukas Rosol, oitavo cabeça de série.

Domingues, atual 232.º do ‘ranking’ mundial, venceu o primeiro ‘set’ por 7-6 (7-2) e comandava o segundo por 3-0, quando Rosol, número 132 da hierarquia mundial, abandonou o encontro.

Na próxima ronda, o jogador luso vai medir forças com o espanhol Pablo Andujar-Alba, 70 do mundo e primeiro favorito do torneio, enquanto o outro português ainda em prova, Pedro Sousa, número 103, vai jogar, também para os quartos de final, frente ao dominicano Jose Hernandez-Fernandez, 277.º da hierarquia mundial.

