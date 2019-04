Lisboa procura startups para irem à Collision, a conferência irmã da Web Summit no Canadá

A Câmara Municipal de Lisboa, em conjunto com a Made of Lisboa e a Startup Portugal, vai enviar uma delegação à Collision, a conferência de tecnologia irmã da Web Summit, que é a maior da América do Norte. Para isso, está à procura de startups, incubadoras e outras organizações da capital portuguesa que queiram embarcar na viagem, que este ano tem como destino Toronto, no Canadá, entre os dias 20 e 23 de maio.

A inscrição pode ser feita através de um formulário online e, segundo a autarquia, os participantes selecionados terão acesso gratuito a vários palcos e eventos dos três dias da conferência, a um ponto de exibição para um showcase (apenas para as primeiras 24 startups aceites), o acesso à zona lounge da delegação portuguesa (incluindo locais para reuniões privadas) e visitas organizadas após o evento. Além disso, será fornecido o apoio à preparação de reuniões, comunicação personalizada e um programa em paralelo com a comunidade de Toronto, cujos detalhes ainda vão ser divulgados.

O alojamento e os voos não estão incluídos nesta inscrição, mas as startups aceites terão acesso a um desconto de 10% nos voos na Air Canada’s e na Tap Portugal na viagem de ida e volta a Toronto.

Esta é uma grande oportunidade para as startups portuguesas se dirigirem aos mercados norte-americanos, surgindo como uma oportunidade única de fazer parte de uma forte delegação, representando Portugal, o Ecossistema Português, e a cidade de Lisboa – sede da Web Summit”, referiu a organização num folheto informativo sobre o projeto.

A Collision atrai anualmente mais de 25 mil representantes de comunidades tecnológicas oriundas de mais de 120 países. Este ano, a conferência realiza-se em Toronto e vai contar com a presença de mais de 400 oradores, incluindo Ev Williams, fundador e presidente da Medium, Peggy Johnson, da Microsoft, e Dadiv Eun, da Samsung. A conferências faz parte do leque de três eventos de tecnologia que a casa mãe da Web Summit, fundada e presidida por Paddy Cosgrave, organiza no mundo: Web Summit em Lisboa, Collision em Toronto e Rise em Hong Kong.

