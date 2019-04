Major Vasco Brazão pede para ser ouvido à porta fechada

Cinco meses após uma inquirição de oito horas perante um juiz e instrução criminal, o ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM), Vasco Brandão, vai voltar a responder sobre o que sabe do assalto a Tancos e do achamento das armas, mas no parlamento. A audição de Vasco Brandão, que se encontra preso em casa, está marcada para as 17h00 desta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito ao caso.

O major é um dos dez arguidos no processo em que se investigam crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes e pediu para ser ouvido à porta fechada, depois de uma breve declaração à comunicação social.

O sargento da GNR, Lima Santos, também arguido no processo, por exemplo, optou por não falar dada essa condição.

Espera-se que Vasco Brazão esclareça se, afinal, tanto o diretor da PJM, Luís Vieira, como o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, sabiam ou não da operação que corria paralelamente à investigação da Polícia Judiciária civil para a recuperação do armamento furtado.

Esta semana o nome do ex-porta-voz, que acabou a comandar a operação que culminou na recuperação das armas furtadas do paiol de Tancos, foi várias vezes referido na comissão. O ex-diretor da Unidade de Investigação Criminal da PJM contou aos deputados que na madrugada de 18 de outubro, pelas 3h00, recebeu um telefonema de Vasco Brandão a informá-lo que as armas tinham sido encontradas.

O coronel Manuel Estalagem acha que não foi informado do que ia acontecer e do alegado conluio entre investigadores da PJM para encenarem a recuperação do material para não avisar a polícia. Nessa altura, porém, o oficial estava já desconfiado de que algo se passava porque tinha visto o capitão João Bengalinha ser afastado da investigação ao furto em Tancos ainda no início de julho, logo após o crime.

Bengalinha, por seu turno, contou que a 7 de julho, o diretor da PJM, coronel Luís Vieira, lhe deu ordens para ir de férias, alegando que estava “muito cansado”. “Mostrei meu desagrado e disse que podia descansar no fim de semana. Mas ele foi perentório e disse-me que não me queria ver ali”. No regresso, dez dias depois, percebeu que o major Vasco Brazão tinha sido incumbido por Vieira de comandar as operações. “Não gosto de falar em fações, mas possivelmente pensavam que eu estava mais numa de cumprir o despacho de colaboração institucional com a PJ, tal como tinha sido determinado pela Procuradoria-Geral da República, e que podia ser persona non grata para o que estava a ser planeado”. O oficial deixou claro que havia na PJM um grupo de pessoas a fazer para recuperar o material e ganhar à PJ, mesmo que isso significasse colaborar com os autores do crime.

