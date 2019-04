Medidas para aumentar segurança debatidas em reunião da FIA em Portugal

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) debateu esta quinta-feira diversas medidas que visam aumentar a segurança nas provas internacionais, em reunião mantida no Porto.

Em declarações à Agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, destacou o “novo sistema de assentos para os pilotos de karting” e a decisão de “encomendar um estudo sobre diferentes compósitos para os ‘roll bars’ dos carros de rali e velocidade”, de forma a tornarem o habitáculo mais seguro para os pilotos destas especialidades.

A ‘Anual Executive Meeting’ da FIA decorreu nos últimos dois dias no Porto e debateu, entre outros assuntos, “a regulamentação, a segurança, as licenças e homologações, as provas piratas e os seguros”. Ao todo, estiveram presentes 14 federações de países europeus e o secretário-geral do organismo, Peter Bayer.

“Para Portugal é uma honra acolher este encontro, do qual saem propostas de melhoria do desporto automóvel a nível mundial e que podem ter impacto no futuro”, explicou Ni Amorim.

O responsável máximo do automobilismo nacional referiu ainda: “No karting, a decisão de vir a introduzir bancos integrais que ajudam à extração rápida do piloto em caso de acidente pode ter um grande impacto na segurança da modalidade.”

“Ainda no karting, decidiu-se dotar os pilotos de uma pulseira eletrónica, que, em caso de acidente, fornece imediatamente diversas informações sobre o estado físico do corredor aos médicos no local, como a pulsação”, explicou.

Além disso, da reunião saiu a decisão de uniformizar “os vários tipos de licenças desportivas existentes nos diversos países”.

Estas propostas têm, agora, de ser ratificadas pelo Conselho Mundial da FIA, em dezembro.

