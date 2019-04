Médio do Benfica Gabriel tem lesão no ligamento do joelho e falha resto da época

O médio do Benfica Gabriel contraiu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo no dérbi com o Sporting, da Taça de Portugal de futebol, e “não joga mais esta época”, revelou esta quinta-feira o clube da Luz.

Na nota divulgada no site oficial, os encarnados comunicam que “o atleta Gabriel sofreu uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou lesão do ligamento lateral interno”, salientando que “o médio não joga mais nesta época”.

Gabriel lesionou-se aos 12 minutos do dérbi, em Alvalade, num lance com Raphinha, abandonando o relvado visivelmente queixoso e amparado pelo médico Ricardo Antunes e pelo funcionário Paulo Vaz.

O jogador luso-brasileiro, contratado pelo Benfica aos espanhóis do Leganés no início da temporada, foi substituído por Gedson Fernandes, sendo que, após a partida, saiu do Estádio de Alvalade apoiado em duas canadianas e sem colocar a perna esquerda no chão. Gabriel vai, assim, falhar as restantes sete jornadas do campeonato e, pelo menos, os dois jogos dos quartos de final da Liga Europa, perante os alemães do Eintracht Frankfurt.

O Benfica, que tinha vencido por 2-1 a primeira mão das meias-finais, na Luz, saiu derrotado por 1-0 na visita ao Sporting, que se apurou para a final da Taça de Portugal, na qual vai defrontar o FC Porto.

