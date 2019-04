Nomeação direta de familiar foi “profundamente errada” para Ana Catarina Mendes, mas Rui Rio diz que demissão não resolve o problema

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vê a nomeação de Armindo dos Santos Alves pelo primo, o secretário de Estado do Ambiente, em novembro de 2018, como “profundamente errada e inadequada“. Por isso mesmo a demissão do adjunto de gabinete do secretário de Carlos Martins, foi “evidente, óbvia e normal”, como afirmou no espaço de comentário semanal em que participa na SIC.

Já o líder do PSD, Rui Rio, não considera que “uma, duas ou três” demissões de membros do Governo bastem para resolver o problema das relações familiares no Executivo de António Costa: “Não é por se demitir um, ou dois ou três que altera o que quer que seja“, afirmou na quarta-feira ao fim da tarde durante uma visita à feira de emprego e educação Futurália, citado pela TSF.

“Penso que isto ultrapassou os limites, os portugueses já perceberam que ultrapassou os limites”, acrescentou, sublinhando que só agora tem noção da escala do caso: “Não tinha noção que, por trás disto, estavam coisas bem mais graves, todo o aparelho de Estado enxameado de familiares de governantes e de pessoas bem posicionadas no Partido Socialista“.

Para Ana Catarina Mendes, as críticas do PSD não passam de uma “campanha de telenovela”. A deputada socialista diz que os ataques repetidos da direita sobre o caso revelam que “não há projeto nem ideia política para o país”, servindo para distrair da campanha para as Eleições Europeias, em maio: “É Paulo Rangel [cabeça de lista do PSD para as Europeias] quem levanta esta questão, talvez para se ignorar que é dos eurodeputados que menos produz no Parlamento Europeu.

Armindo dos Santos Alves apresentou a sua demissão depois de o Observador confrontar o Ministério do Ambiente com a relação familiar entre o adjunto e Carlos Martins, que o nomeara. O Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, disse não saber que os dois eram primos.

A nomeação de Armindo dos Santos Alves por Carlos Martins cruzou a linha vermelha traçada pelo primeiro-ministro, António Costa, em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo: Só existiria “uma questão ética se alguém nomeasse um familiar seu”. Quando tal aconteceu, o ministério escolheu demitir quem recebeu a nomeação (Armindo dos Santos Alves) e não quem a fez (Carlos Martins).

