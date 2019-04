Putin quer intensificar cooperação com Angola na extração de diamantes e pescas

O Presidente russo, Vladimir Putin, mostrou-se esta quinta-feira disponível para intensificar a cooperação comercial e económica com Angola, em setores como a extração de diamantes, a pesca e o espaço, num encontro com o seu homólogo angolano, João Lourenço.

“Angola é um parceiro confiável há muito tempo. Veremos o que podemos fazer para impulsionar o comércio e as relações económicas. Há algumas áreas promissoras, incluindo a extração de diamantes, a pesca e a exploração espacial”, declarou Putin, no final de um encontro dos dois chefes de Estado no Kremlin, no âmbito da visita de João Lourenço à Rússia.

O Presidente russo indicou ainda outras áreas que os dois países podem desenvolver, nomeadamente a nível de educação e formação de recursos humanos. O Presidente angolano também se mostrou empenhado em reforçar a cooperação entre ambos os países. “A Rússia tem tido êxito em áreas como a produção de minerais, a educação, a defesa e o sistema de saúde”, declarou, acrescentando que Angola procura também a cooperação russa noutros campos, além de investimento russo para ajudar a diversificar a economia angolana.

João Lourenço termina hoje uma visita de quatro dias à Rússia, a convite do homólogo russo, naquela que foi a sua primeira deslocação àquele país, e que incluiu uma deslocação ao parlamento russo e um fórum empresarial, além do encontro de hoje com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin.

Esta visita oficial, segundo a diplomacia angolana, envolve conversações ao mais alto nível entre delegações dos dois países, tendo em vista o reforço e alargamento da cooperação bilateral.

