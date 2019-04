Sarcófago egípcio com quase 3 mil anos vai ser aberto em direto na televisão

Pela primeira vez, uma múmia egípcia com quase 3 mil anos será aberta em direto na televisão. A emissão acontece no próximo domingo no Discovery Channel, no programa “Expedition Unknow”, apresentado por Josh Gates, em direto a partir de um local de escavações arqueológicas no Egito. O episódio especial do programa terá a duração de duas horas e recebeu o nome de “Egypt Live”.

Segundo explicou o apresentador do programa à rádio norte-americana WBUR, a emissão será feita a partir de um local onde recentemente têm sido feitas várias descobertas com interesse arqueológico. “Há alguns anos, [os arqueólogos] começaram a fazer descobertas muito significativas aqui”, explicou Josh Gates.

“Há muitas pessoas enterradas debaixo destas câmaras. Muitas pessoas da elite e da nobreza, sacerdotes”, detalhou. “Por isso, é um local fascinante para ter uma imagem deste período da história egípcia.”

Announcing #ExpeditionUnknown : #EgyptLive coming Sunday, April 7. @JoshuaGates will host the 2-hour event as we open up an Egyptian sarcophagus for the first time on live TV. #TCA #TCA2019 pic.twitter.com/5T2Zh2OEza

Tudo indica que a abertura do sarcófago — um processo delicado que tem de ser feito com muita cautela — revelará os restos mortais de alguém da alta sociedade egípcia da altura. Ainda assim, há o elemento surpresa da transmissão em direto, admitiu Josh Gates.

Os egípcios, explicou o apresentador à rádio norte-americana, “acreditavam realmente que precisavam de se relacionar com o mundo mortal e, por isso, além de serem mumificados, levavam frequentemente muitos objetos pessoais com eles para o túmulo”.

“Penso que temos uma expectativa real de encontrar relíquias e artefactos muito interessantes lá em baixo”, disse Gates.

A imprevisibilidade da transmissão em direto ocupará um lugar central neste programa. “Se me dessem a possibilidade de saber tudo o que vamos encontrar lá, não aceitaria, porque penso que é a incerteza disto que o torna verdadeiramente excitante”, garantiu o apresentador do programa.

For 3,000 years, Egyptians created over 70 million mummies and this is the reason why. ????

Watch as #ExpeditionUnknown excavates an ancient sarcophagus LIVE for the first time SUNDAY at 8ET | 5PT. #EgyptLIVE pic.twitter.com/Jizi5i9URe

— Discovery (@Discovery) April 3, 2019