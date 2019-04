Alunos do ensino profissional com acesso facilitado às universidades e politécnicos

As universidades e institutos politécnicos vão aumentar a percentagem de vagas em contingente especial para os alunos vindos do ensino profissional, noticia o Jornal de Notícias (edição em papel). A medida entra em vigor no próximo ano letivo, mas apenas para as instituições que adiram à iniciativa.

Esta medida não vai aumentar o número de vagas no ensino superior, antes vai atribuir mais 5 a 10% das vagas totais aos alunos vindos do ensino profissional.

Os critérios de acesso passam pelas classificações obtidas durante o percurso profissional e ainda está em discussão se será exigida alguma prova de acesso. De qualquer forma nunca será igual ao exame nacional a que estão sujeitos os alunos que entram no ensino superior pelo contingente normal.

O número de alunos no ensino profissional já representa 30 a 40% do total do ensino secundário, mas apenas 2 a 3% segue para o ensino superior.

Continuar a ler