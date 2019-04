Ana Luísa Amaral publicada pela New Directions, importante editora de Nova Iorque

O livro de poesia What’s in a Name, da portuguesa Ana Luísa Amaral, vai ser publicado nos Estados Unidos da América pela New Directions, importante editora de Nova Iorque responsável pela mais recente edição em inglês do Livro de Desassossego. A tradução é de Margaret Jull Costa, a mais conhecida e premiada tradutora de português para língua inglesa, responsável também pela edição da New Directions da obra de Bernardo Soares.

Em comunicado, a New Directions, editora fundada em 1936 por James Laughlin depois de uma sugestão feita por Erza Pound, descreveu os poemas de Ana Luísa Amaral, “uma das poetas mais amadas de Portugal”, como “pequenos milagres hipnóticos”, que fazem lembrar Emily Dickinson (escritora que Amaral traduziu e à qual dedicou a tese de doutoramento) e Wisława Szymborska. “Este poemas — na maravilhosa versão de Margaret Jull Costa para o inglês — entrelaçam de um modo perfeito o quotidiano com o sonho e perguntam ‘What’s in a Name’.”

Publicado originalmente em Portugal em 2017, pela Assírio & Alvim, What’s in a Name é o 17.º livro de poesia de Ana Luís Amaral, premiada poetiza portuguesa nascida em Lisboa, em 1956. Vai estar disponível nos Estados Unidos, num volume bilingue, a partir deste mês de abril, e será apresentado em três sessões que decorrerão em Washington, Nova Iorque e Brookline. Na sequência do lançamento do livro, Amaral fará também várias leituras em universidades, nomeadamente na Brown University, em Providence, onde funciona um importante centro de Estudos Portugueses.

