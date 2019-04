Assaltantes levam camião com 14.000 vacinas na cidade brasileira do Rio de Janeiro

Um camião carregado com mais de 14 mil doses de vacinas foi roubado hoje de manhã, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, anunciaram as autoridades locais.

Segundo informações da Prefeitura (Câmara Municipal) do Rio de Janeiro, o camião tinha doses vacinas contra a gripe e material médico avaliado em 1,5 milhão de reais (350 mil euros).

O prefeito da Câmara do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez um apelo à população para que, se a carga for encontrada, seja devolvida.

“Isso traz um prejuízo enorme para a nossa rede municipal de saúde, sobretudo porque agora estamos na véspera de campanha de vacinação contra a gripe. Para receber um novo material, vai demorar”, disse o prefeito em entrevista à Agência Brasil.

A carga havia sido enviada pelo Ministério da Saúde e foi roubada após sair num camião de um depósito do bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade.

