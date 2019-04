Cabeça encontrada em Leça de Palmeira. Detida suspeita de homicídio

Uma mulher de 52 anos foi detida esta sexta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, por suspeitas de estar envolvida no homicídio de uma mulher descoberto depois de o “aparecimento de uma cabeça humana no areal da praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos”, no início de março. Um dívida que a arguida tinha para com a vítima estará na origem do crime, informou esta força policial em comunicado.

Após intensas diligências de investigação que possibilitaram a identificação da vítima, foi possível recolher elementos que conduziram à detenção de uma cidadã estrangeira”, lê-se no comunicado.

A mulher, massagista e de nacionalidade estrangeira, era a patroa da vítima e devia-lhe algum dinheiro. “Na origem dos factos, cuja investigação se encontra ainda em desenvolvimento, está a existência de uma dívida da arguida à vítima, que esta insistia em ver saldada“, acrescenta a PJ.

A cabeça foi encontrada em avançado estado de decomposição dentro de um saco de plástico, por um funcionário da Ecorede, a empresa que faz a recolha do lixo naquela praia, junto ao grande contentor do lixo que está no areal. Já no final de março, a PJ conseguiu identificar que a cabeça era de uma mulher de nacionalidade estrangeira. O resto do corpo da mulher ainda não foi localizado, nem há informações de como a vítima foi decapitada.

A mulher detida não tinha antecedentes criminais e vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. É suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

