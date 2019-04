Como dar banho a um bebé

Sim, leu bem: o seu pequeno bebé pode não precisar de tomar banho todos os dias enquanto não tem autonomia. Isto partindo do princípio que o vai mantendo limpo e cheiroso após cada muda de fraldas. Nos dias de banho, siga estas instruções.

1. Reúna todo o material necessário

Vai precisar de: água quente – a 37°C, meça com pulso ou termómetro –, uma pequena banheira de plástico, creme de banho e champô com prebióticos, água de limpeza, discos de algodão ou compressas, uma esponja ou pequena toalha para ajudar a lavar, uma fralda seca, roupa lavada e uma toalha estendida para o enrolar e secar. Aqueça a divisão até aos 26/27°C e evite luzes fortes.

O que são prebióticos?

Os prebióticos dermatológicos, como o Biolin, presente na gama Barral BabyProtect, ativam as defesas naturais da pele, reforçando a microbiota cutânea. A pele do bebé fica mais protegida, com toda a qualidade e segurança.

2. Antes de o despir, limpe-lhe a cara

Facilita a logística fazer uma pré-lavagem na zona do rosto, usando para o efeito discos de algodão ou compressas humedecidos com água de limpeza. Limpe bem a zona das orelhas, o nariz e os olhos do bebé, usando discos novos para cada uma delas, amolecendo os excessos de muco seco para removê-los mais facilmente.

3. Uma mão lava, a outra segura

É natural recear manusear o bebé em ambiente escorregadio mas é importante fazê-lo com confiança. Deve introduzir o bebé devagar dentro de água: uma das suas mãos apoia-lhe a cabeça e o pescoço e a outra lava, usando uma esponja ou uma pequena toalha. Deve lavar o bebé da parte mais limpa para a parte mais suja. A cabeça é a última área a ser lavada e o uso de champô deve ser limitado a um banho por semana.

4. Se o bebé se diverte, aproveite o banho

Se há crianças que choram durante o banho, outras há que simplesmente adoram o contacto com a água. Para essas o banho pode ser mais prolongado, até por permitir um momento indiscutível de bonding com os pais. Importante é nunca deixá-los sozinhos na banheira nem deixar que a sua temperatura corporal arrefeça à medida que a água vai, também ela, arrefecendo.

5. Secar e massajar

No final do banho, enrole o bebé numa toalha seca previamente estendida, de preferência com gorro. Seque-o suavemente, com pequenas palmadinhas, e aproveite para lhe fazer uma massagem relaxante, usando creme hidratante com prebiótico. Se tudo correr bem, ele vai ficar pronto para um soninho retemperador.

Mais dicas para um banho prazeroso

O banho é um momento de prazer e relaxamento. Para que o seu bebé usufrua dele, tenha tudo a postos:

Tenha uma temperatura ambiente controlada, entre os 20ºC e os 22ºC; O banho do recém-nascido não deve demorar mais do que 5 minutos; A altura da água na banheira deve ser entre os 7 e os 10 cm de altura; Os produtos de banho podem ser colocados na água; A água deve estar morna, a uma temperatura de cerca de 37ºC; Ao secar a pele do bebé, não a esfregue; absorva cuidadosamente com a toalha.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler