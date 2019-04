DECO chumba cadeira para bebés da Chicco. Custava 259 euros mas tinha uma falha de segurança

A DECO PROTESTE avaliou em laboratório e chumbou uma nova cadeira para bebés da marca Chicco Oasys i-Size. O novo modelo da marca estava à venda no mercado por um preço de 259,90 euros mas tem falhas que “comprometem a segurança das crianças a bordo”, refere a associação de defesa dos direitos do consumidor.

A marca já foi alertada e garantiu que “compromete-se a recolher as cadeiras com defeito de construção das lojas e substituir por outro modelo corrigido”, estando também disposta a proceder à troca das cadeiras. O defeito de segurança foi descoberto em cadeiras Chicco Oasys i-Siza com o número de série de 00008139 a 00013590, refere a DECO – PROTESTE.

A associação alerta os consumidores que tenham comprado uma destas cadeiras a exigir a troca imediata à marca. Isto porque “o assento i-Size para crianças até 78 centímetros de altura falhou no teste de colisão frontal. Durante o impacto, o cinto solta-se e a criança é projetada para fora da cadeira”.

Num acidente real, o risco de lesões graves é elevado”, refere a DECO – PROTESTE.

Os testes feitos pela associação a este novo modelo da Chicco foram “mais exigentes do que a norma”. A marca garante que respeita as normas europeias mais recentes. Porém, reprovou nestes testes mais exigentes da DECO – PROTESTE, que são feitos “com uma velocidade e um peso acima dos requisitos definidos pelas regras europeias”.

A associação recomenda, ainda, aos utilizadores que contactem o serviço de apoio ao consumidor da marca (o número é 800 201 977) para “receber um kit gratuito de peças de substituição ou combinar outra solução à sua medida. Também pode fazer a troca numa loja ou agente da marca”.

