Derrame de combustível no Porto de Sines ocorreu durante reabastecimento de navio

Um derrame de cerca de três toneladas de combustível no terminal de contentores 21 do Porto de Sines ocorreu durante a noite desta quinta-feira, por volta das 23h45, confirmou ao Observador fonte da Polícia Marítima. O derrame teve origem durante o fornecimento de bancas do navio “Bahia Tres” ao navio “MSC Sandra”.

A mesma fonte referiu que a Autoridade Portuária “fez rapidamente uma barreira de proteção de combate à poluição” e que, neste momento, a mancha está confinada ao cais e ao navio no Porto de Sines.

À agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, explicou que “foram derramadas cerca de três toneladas de hidrocarbonetos” para o mar, que ficaram contidas na área do Terminal XXI “porque foram de imediato acionados os meios de contingência do porto de Sines”.

A administração do porto está neste momento a fazer a limpeza do local, recolhendo o combustível. Espera-se que os trabalhos ainda durem algumas horas, sendo a prioridade evitar que a mancha se alastre para outros locais, como São Torpes, na zona costeira do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

