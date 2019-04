Dois “bed and breakfast” portugueses entre os 10 preferidos dos leitores do The Guardian

O turismo em Portugal não para de crescer. Só em 2018, o país registou um crescimento de 8,1% do fluxo turístico e chegou ao “top 5” de país com maior peso da atividade no seu Produto Interno Bruto (PIB). Os reflexos desse crescimento também se sentem na imprensa internacional: o The Guardian fez uma seleção dos dez “bed and breakfasts” preferidos dos seus leitores especialistas em viagens e dois — 20% — são portugueses.

Um chama-se Santa Clara Guest House, fica em Coimbra e mereceu amplos elogios de um leitor do jornal inglês. Para Rod, foi “uma descoberta!”, assim mesmo, com ponto de exclamação a acompanhar. Combina “um charme old-fashion com funcionalidades modernas” e tem “vistas panorâmicas sobre a velha cidade, a histórica universidade e o rio Mondego”. O outro chama-se Zuza, fica em Lisboa, mais especificamente na zona do Chiado, e tem “quartos imaculados que estão decorados individualmente com amor e estilo”.

Saiba mais sobre estes dois “bad and breakfasts” que mereceram destaque internacional na fotogaleria abaixo.

Continuar a ler