João Domingues eliminado nos quartos de final do ‘challenger’ de Alicante

O tenista português João Domingues foi eliminado esta sexta-feira nos quartos de final do torneio ‘challenger’ de Alicante, em Espanha, ao perder com o espanhol Pablo Andujar, primeiro cabeça de série do torneio.

Domingues, 232.º do ‘ranking’ mundial, foi derrotado pelo espanhol, 70.º da hierarquia, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-2), em duas horas e 18 minutos, num encontro marcado por sucessivas interrupções causadas pela chuva.

Com a derrota de João Domingues frente ao primeiro cabeça de série do torneio, ficam eliminados todos os portugueses do ‘challenger’ de Alicante, já que Pedro Sousa perdeu, também nos quartos de final, com o dominicano José Hernández-Fernández.

