Pelé afirma que já se sente melhor

O antigo futebolista brasileiro Pelé disse esta sexta-feira que já se sente melhor, depois de ter sido hospitalizado, em Paris, na quarta-feira, devido a uma infeção urinária.

“Obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão a fazer efeito e os exames estão todos certos”, escreveu a antiga glória do Santos e da seleção brasileira no twitter, no qual acrescentou sentir-se “muito melhor” e que acha que está “pronto para jogar de novo”.

Pelé estava em França para um evento de um patrocinador, no qual devia acompanhar o francês Kylian Mbappé, mas, horas depois de ter estado com o jogador do Paris Saint-Germain, sentiu-se mal, com febre, contrações musculares e alguns espasmos, tendo sido levado para um hospital.

