Polícia Judiciária detém professor de Gondomar por abuso sexual de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um suspeito de abuso sexual de crianças e pornografia de menores em Gondomar, no distrito do Porto. Segundo um comunicado enviado esta sexta-feira pela PJ, trata-se de um professor de 32 anos que “ao longo dos últimos meses, vinha mantendo contactos de cariz sexual com menores do sexo masculino”.

A investigação começou a partir da queixa dos pais de um dos menores. A PJ emitiu um mandado de detenção “pela presumível autoria dos crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores”.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e, acrescenta a nota enviada, vai ficar em prisão preventiva.

