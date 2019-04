Porto. Aluno de 12 anos agride professor de 63 anos ao pontapé e ao soco

Um aluno de 12 anos da Escola Básica Francisco Torrinha, no Porto, agrediu um professor de 63 anos em plena sala de aula, na semana passada, com socos e pontapés, noticia o Jornal de Notícias (JN). O caso foi comunicado à PSP e já foi encaminhado para o Ministério Público.

Tudo aconteceu quando o estudante do 6.º ano, que “já tem um historial de mau comportamento”, estava a entrar na sala de aula e, na brincadeira, atirou uma bola para dentro da sala, partindo uma das lâmpadas. O professor, que já estava na sala, pediu a uma funcionária para varrer os pedaços de vidros e repreendeu o jovem, acrescentando que provavelmente teria que pagar o material que danificou. O rapaz de 12 anos disse que não pagava, ligou ao pai, voltou a brincar com a bola e o professor retirou-a, pousando-a em cima da sua secretária.

Saltando por cima das mesas, o aluno “tentou chegar à bola e, vendo-se impossibilitado de lá chegar, começou a empurrar o professor, dando-lhe de seguida murros e pontapés”, explicou ao JN Ernesto Pereira, um dos professores da escola. Depois de ser levado até à direção de turma, o rapaz “desferiu um forte pontapé” nos testículos do mesmo professor, que caiu no chão com dores. Mas este não foi o final do episódio. Passado sete minutos do final da aula, o aluno deu um murro na testa do professor, saiu da sala e ao passar por um funcionários disse: “Já lhe parti o focinho”.

O diretor do agrupamento Garcia de Orta, onde está incluída a Escola da Torrinha, asseguro que este “é um caso isolado num estabelecimento escolar tranquilo” e que será foi aberto um inquérito interno para se apurar as circunstâncias da agressão. Já o corpo docente e a direção da escola reuniram-se esta quinta-feira em plenário para tratar do caso.

