Presidente de banco sueco demite-se após escândalo de branqueamento de capitais

O presidente de um dos principais bancos suecos, o Swedbank, anunciou esta a sua demissão devido a um escândalo de branqueamento de capitais na Estónia em que a instituição bancária está envolvida.

“Decidi que a melhor opção é abandonar o cargo de presidente do Swedbank imediatamente”, afirmou em comunicado Lars Idemark, que será substituído pela vice-presidente, Ulrika Francke.

Em fevereiro foi revelado na televisão pública sueca (SVT) que cinquenta clientes do Swedbank fizeram transações suspeitas num valor total a rondar os quatro mil milhões de euros nos países bálticos entre 2007 e 2015 para contas do Danske Bank, o maior banco Dinamarquês, no centro deste escândalo financeiro.

As autoridades da Estónia e dos EUA abriram investigações sobre a legalidade das transações suspeitas.

O Swedbank tem 7,3 milhões de clientes privados e 600 mil clientes corporativos, principalmente na Suécia e nos países bálticos, embora também esteja presente na Dinamarca, na Noruega e nos Estados Unidos. Este banco sueco obteve um lucro operacional de 2.550 milhões de euros no ano passado.

