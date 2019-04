Proteção Civil alerta para chuva, vento e agitação marítima fortes no fim-de-semana

A Proteção Civil emitiu esta sexta-feira um alerta à população quanto ao agravamento do estado do tempo para o próximo fim-de-semana. Em comunicado, o organismo diz que, depois de contacto com o IPMA — Instituto Português do Mar e da Atmosfera –, se prevê um agravamento das condições atmosféricas, nomeadamente com chuva, vento e agitações marítimas fortes.

Sobre a chuva, diz a Proteção Civil no seu alerta, será “pontualmente forte, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro, estendendo-se progressivamente às restantes regiões”. O pior dia será domingo, 7, com precipitação persistente durante a tarde e noite de domingo, principalmente na região do Minho e Douro Litoral. Estas condições podem levar à ocorrência de “aguaceiros que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada”, acrescenta o comunicado.

Quanto ao vento, o alerta diz que o vento vai soprar “moderado/forte, com rajadas até 70 km/h”, principalmente no litoral oeste e nas terras altas. Já a agitação marítima forte deverá trazer “ondas de noroeste de 4 a 5 metros na costa ocidental até às 10 horas de domingo”, podendo atingir “10 a 12 metros de altura máxima, entre as 3h e as 12h de amanhã, no litoral a norte do Cabo Mondego, e entre as 6h e as 15h de amanhã no litoral da região de Lisboa e Leiria”.

Para além destes fenómenos, a Proteção Civil e o IPMA preveem ainda “queda de neve persistente e com acumulação acima dos 800/1000 metros, nas regiões do Norte e Centro”. As formações da Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão, Marão, Montemuro e Estrela têm destaque especial, com acumulados que podem exceder os 5 centímetros. Na zona da Torre (Serra da Estrela) a neve poderá mesmo chegar aos 15 centímetros durante os próximos três dias.

A Proteção Civil prevê que haja ocorrência de “cheias rápidas em meio urbano” ou “danos em estruturas montadas ou suspensas”. Não é recomendada a prática de desportos marítimos, bem como passeios em zonas costeiras, tendo especial atenção a zonas com árvores, devido à possibilidade da queda de ramos.

