Seferović festejou um golo diferente: casou-se com Amina Basic antes da deslocação ao Feirense

Habitualmente notícia pelos golos que marca, o avançado suíço de 27 anos Haris Seferović, que esta época vive um momento feliz no Benfica (é o melhor marcador da Liga e está a um tento de atingir o triplo dos golos marcados na temporada anterior, 7), festejou esta sexta-feira por motivos diferentes: casou-se com a sua namorada, Amina Basic.

O casamento foi em Cascais — o futebolista croata do Benfica, Krovinovic, publicou uma fotografia com o extremo Zivkovic e com o guarda-redes Svillar no Grande Real Villa Itália Hotel & Spa — e terá permitido esquecer o mau resultado obtido dois dias antes no estádio José Alvalade, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Eis algumas fotografias já partilhadas pelos colegas de Haris Seferović:

Ocupados com a cerimónia, nem Haris Seferović nem Amina Basic reveleram ainda quaisquer imagens ou vídeos do casamento nas suas contas oficiais nas redes sociais.

Continuar a ler