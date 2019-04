Andar de metro só com o telemóvel? No próximo ano já deverá ser possível em Lisboa

É a próxima grande transformação nos transportes em Lisboa. Depois da entrada em vigor dos passes únicos com preço reduzido, a Área Metropolitana de Lisboa prepara-se agora para arranjar uma alternativa aos bilhetes em papel. Será possível pagar e validar a entrada em todos os transportes públicos apenas com recurso ao telemóvel, sem ser necessário ter um título em papel. A notícia é avançada pelo Expresso (conteúdo para assinantes).

Se tudo correr como o previsto, a medida — orçada em 21 milhões de euros — entrará em vigor até ao final do ano. Antes disso, Lisboa terá de proceder à substituição dos validadores de bilhetes nos autocarros, nos elétricos e nas estações de comboio, barco e metro.

O investimento, que será cofinanciado pela Comissão Europeia em 4,2 milhões de euros, cabendo o restante às operadoras, terá outras novidades. No telemóvel, será possível saber quanto chega o próximo transporte e, por exemplo, se vem cheio ou não.

É uma modernização integral do sistema de bilhética que vai permitir às pessoas andar nos transportes públicos com base no telemóvel e com pagamento por cartão bancário integrado. Mas também lhes vai permitir receber informação em tempo real para saber, por exemplo, se há algum serviço a falhar, a que horas vem o próximo autocarro e se vem cheio ou não”, explica Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa, citado pelo semanário.

A entrada em vigor desde passe virtual não irá decretar, para já, a morte dos bilhetes em papel, sejam eles passes ou cartões Lisboa Viva. Segundo o vereador da câmara lisboeta, “a diferença é que passa a haver um outro canal de acesso e com mais informação para o utilizador”, ou seja, usar o telemóvel será uma alternativa para os utentes.

O atual sistema, diz Miguel Gaspar, está ultrapassado: “Quando foi lançado, era o mais evoluído do mundo. Mas isso foi em 1996. E agora é o sistema que mais viagens processa no país inteiro, com 2 milhões de validações todos os dias.”

Esta transformação da bilhética na capital portuguesa só é possível porque, com a entrada em vigor do passe único, todas as operadoras de transportes da Grande Lisboa passaram a estar integradas. Carregar passes em bilheteira, diz também o vereador, tem afastado potenciais utilizadores da rede de transportes púlicos.

“Os inquéritos mostram que muitas pessoas, que não são utilizadoras dos transportes mas estão disponíveis para o ser, não sabem usar uma bilheteira e isso afasta-as dos transportes. É preciso remover essa barreira”, sustenta Miguel Gaspar.

O projeto, submetido à Comissão Europeia em 2018, é coordenado pela OTLIS, a entidade que agrega as empresas de transportes de Lisboa. Além da Carris, Metro, CP, TST (Transportes Sul do Tejo), Fertagus, Rodoviária do Tejo, Rodoviária de Lisboa, Metro Sul do Tejo e Scotturb (autocarros que servem Sintra, Cascais e Oeiras), também a EMEL está envolvida neste projeto.

O objetivo é que todos os sistemas de mobilidade — incluindo o estacionamento de automóveis e a partilha de bicicletas GIRA — estejam integrados numa mesma plataforma tecnológica. Desta forma, a mesma aplicação no telemóvel permitirá pagar o estacionamento do automóvel e a viagem num transporte público.

A ideia é que seja tão acessível usar um transporte público como apanhar um táxi ou um Uber, sublinha o vereador. Miguel Gaspar fala até na possibilidade de, no futuro, serem criados novos passes combinados que associem os atuais ao uso de serviços de partilha de bicicletas e de estacionamento, por outros valores mensais a definir.

