Governo de May adianta-se ao Brexit e retira menção à UE dos passaportes

O Reino Unido pode ainda não ter saído da União Europeia (UE), mas nos novos passaportes é como se isso já tivesse acontecido. A descoberta foi feita por Susan Hindle Barone, uma cidadã britânica que, depois de renovar o passaporte, colocou o novo ao lado do antigo e viu que, no mais recente, deixou de estar escrito “União Europeia” na capa.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5

— Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019