Os fãs, as fotos, os discursos e alguma música. Foi assim a K-Pop dos Ateez em Lisboa

A minha maior curiosidade em relação ao concerto dos Ateez, ou a qualquer concerto de KPop, passava por ver como se traduzia todo o imaginário de vídeos, fantasia, fogo de artifício e histeria que constrói o género (que se traduz de forma simplista em “pop coreana”, naturalmente do sul) para o palco, numa época de redes sociais, pessoas que se parecem com filtros do Instagram e onde a exigência para o que se considera entretenimento anda com os critérios mesmo em baixo. E os Ateez passaram esta sexta-feira pelo Lisboa Ao Vivo. Concerto esgotado. Já o tinham feito com todas as datas da sua digressão norte-americana, repetiram o feito com a tour europeia.

Disseram-me para estar lá às 19h, porque começaria mesmo a horas. Assim foi, chego à porta cinco minutos antes e está uma fila enorme de pais e crianças, cerca de meia dúzia de polícias a controlar a possibilidade de qualquer coisa correr mal na Avenida Infante D. Henrique. Sou a última pessoa a entrar, ainda a tempo, topo a banquinha de merchandise e… bolas, as coisas que se vendem hoje em dia, uma vez que não há música para vender. E os preços! Enfim, adiante.

Uma MC em voz-off fala de qualquer coisa especial que vai acontecer antes ou durante ou após o concerto (mais à frente perceberão esta indefinição, espero) e alerta para a segurança: não empurrem, duas pessoas já se sentiram mal, etc. Isto do “não empurrar” é uma coisa que se ouviu ao longo de todo o concerto: “Andem dois passos para trás”. A banda ao longo do concerto alertou muito para a segurança, qual presidente da câmara a prever um motim. Mas só houve medo, nada mais. Isto além de uma pessoa que se sentiu mal no fim.

Pego numa bebida e vou investigar o andar de cima, talvez consiga ter uma melhor visão do palco. Não dá, há demasiada excitação a bloquear-me o caminho. Renuncio a uma boa vista, não quero atrapalhar quem pagou para estar ali e fico cá atrás. Ainda dá para ver bem o palco.

Antes de começar, a MC relembra as regras de segurança. Sente-se a excitação daquele momento antes da banda entrar em palco. Começa a histeria, toda a gente começa a gritar “ATEEZ” ATEEZ” ATEEZ” e eu aí tiro o chapéu ao génio que sacou este nome. “Ateez” é vendido como uma versão curta de “A Teenager Z”, mas dito assim bem alto, de seguida, soa a “EIGHTIES”. Ou seja, miúdos a gritarem pelos 80s, um bonito paralelo com a ficção científica da mesma década que imaginou este tipo de fenómenos no futuro. Mas a coisa não se fica por aqui, também inventaram outro nome, para os fãs: Atiny. Que é uma combinação do nome da banda e “destiny”, porque – suspiro – os Ateez são o destino dos fãs e o destino deles é Atiny. Eu não inventei isto. Quem me dera.

Antes de chegarem ao palco, começa a passar um vídeo de “Intro: Long Journey” (menti-vos em relação a não fazer o trabalho de casa), uma espécie de discurso motivacional que explora bem a ficção ingénua destas coisas. O vídeo passa numa projeção relativamente pequena, sem grande impacto, que ao longo das canções – retenham isto, “ao longo das canções” – tem em letras garrafais “Ateez – The Expedition Tour”.

Os beats soltam-se, a música começa e torna-se evidente que este é um espectáculo em playback ou semi-playback, demasiado limitado na sua perfeição para não se sentirem os erros, falhas. Contudo, ninguém parecia estar ali para os ouvir cantar. O público estava ali para os ver, para ver as coreografias e, de certa forma, conviver com estes ídolos instantâneos. As coreografias são de facto impressionantes. Mesmo à distância criam impacto, está tudo bem ensaiado, o movimento adapta-se bem à ausência da magia dos frames dos vídeos e cria uma boa sensação visual.

Não estou a dizer que as pessoas – os pais – pagaram para ver uns miúdos a dançar. Nada disso. Felizmente, é mais complexo, mas também é essa complexidade que me deixou perplexo ao longo de duas horas e dez. Isso, duas horas e dez. Agora, pegue neste número e fique com outro na cabeça: só aconteceram cerca de trinta minutos de música.

No restante tempo houve conversa, jogos, eventos. Interpretavam duas músicas, paravam, e ficavam mais de uma dezena de minutos à conversa com o público. Bem, “à conversa”. Os Ateez juntavam-se em linha no palco e, um a um – são oito! -, começavam a dizer frases em coreano que eram rapidamente traduzidas pela MC em voz off. É aqui que entra um grande vazio para mim ou talvez uma grande diferença geracional: pagar para duas músicas de seguida e mais de dez minutos de entediante conversa que replicam várias vezes “estamos entusiasmados por estar aqui”, “é um sonho estar em Portugal”, “sempre quis vir a Portugal” ou “vocês são a razão de estar aqui”, das mais diversas formas e feitios, parece o resultado de uma certa de falta de educação sobre o que é entretenimento.

Atenção que, ao contrário de outros tempos e de outras filosofias de boy band, aqui não há carga sexual, nem um bocadinho. É como se os filtros do Instagram sugassem a humanidade das coisas e tornassem o desejo numa máscara insípida, como se a K-Pop fosse uma vacina para a criação de bom costumes.

Os Ateez prometem um momento especial, que prepararam só para nós. Tanto hype, tanto hype, e depois é só uma coreografia. Mas o grupo também faz coisas que alguns fãs pediram no Instagram. Os selecionados receberão uma polaroid recente da banda, por isso há alguma excitação no ar. E depois há o jogo “Annyeong Cleopatra”. Consiste em alguém dizer estes versos:

Annyeong keullaeohpateuhra

Saesangaeseo jaeilganeun

Potaetochip

Primeiro com uma voz grave e lenta, mas sucessivamente com uma voz mais aguda e mais rápida. Perde quem chegar ao ponto em que as palavras se tornam impercetíveis. Há vídeos disto no YouTube, não procurem. Ou melhor, vejam. E tudo somado faz-me pensar um pouco. Porque não tem a ver com “gosto”, muito menos com o “meu gosto”, era o que faltava. A questão é que às tantas parecia que os Ateez não estavam a dar um espectáculo, mas a matar tempo para fazer render aqueles quarenta euros ao longo de duas horas.

Porque a seguir aos jogos do Instagram (ou passatempos, embrulhem como quiserem, mas não deixa de ser um jogo de recreio), seguiu-se um momento de danças (as coreografias valiam, vá, dez euros daquele bilhete), falatório, mais duas músicas, saíram de palco, mais um vídeo pobre no pequeno ecrã, mais duas músicas, falatório – a tristeza de que estava quase a acabar –, música e um intenso falatório de despedida. Atenção, nada disto é uma espécie de “no meu tempo é que era”, mas a escassez de esforço e conteúdo foi notória. E esse foi um facto visível por qualquer geração.

