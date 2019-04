Antigo presidente mexicano diz que grupo armado tentou invadir a sua casa

Um grupo aramado tentou invadir a casa do antigo presidente mexicano, Vicente Fox. A denúncia foi feita pelo próprio, no sábado, e Fox já responsabilizou o atual Presidente pela sua segurança. A resposta foi imediata e uma equipa de segurança foi enviada para o local. “Hoje de manhã um grupo armado tentou entrar em minha casa, é uma situação séria que requer atenção imediata, e responsabilizo diretamente pela minha segurança, pela minha família e pelos meus bens o Presidente Andrés Manuel López Obrador”, escreveu Fox na sua conta na rede social Twitter.

Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa . Es una situación grave y que requiere inmediata atenció

Hago directamente responsable de la seguridad de mi Persona, de mi Familia y de mis Bienes al presidente Andrés Manoel Iopez Obrador.

Ex Ppresidente Vicente Fox Q. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 6, 2019

Lopez Obrador, atual chefe de Estado, já reagiu e disse ter dado ordens ao secretário de Defesa, Luis Cresencio Sandoval González, para que criasse uma equipa de segurança para proteger Fox e sua família de forma eficaz, “mas sem os excessos que tinham antes da mudança de regime”.

Em declarações aos jornalistas, Lopez Obrador disse que a proteção será estendida também ao ex-Presidente Felipe Calderón Hinojosa. “Eu gostaria, sinceramente, de poder proteger todos os mexicanos, mas este caso é muito especial”, acrescentou.

A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del Señor Presidente.

Deseo paz y seguridad para mi país. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 7, 2019

Fox, que destituiu da presidência do México o então Partido Revolucionário Institucional (PRI) em 2000, apoiado pelo conservador Partido da Ação Nacional (PAN), é um frequente crítico de López Obrador nas redes sociais. Em 2006 Felipe Calderón sucedeu-lhe, também do PAN, seguindo-se Enrique Pena Nieto, do PRI, em 2012, e, agora, Lopez Obrador, do Movimento Nacional de Regeneração (MORENA) em dezembro do ano passado.

