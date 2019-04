Joaquín Caparrós, treinador do Sevilha, revela que sofre de leucemia crónica mas vai continuar a treinar

O Sevilha visitou este domingo o Valladolid e saiu do Estádio José Zorrilla com a vitória, graças aos golos de Roque Mesa e Munir El Haddadi. A equipa de André Silva, que está no quinto lugar da Liga espanhola, posição que dá acesso direto à Liga Europa, conquistou uma vitória importante mas estava longe de saber que o soco no estômago apareceria já depois do apito final.

Joaquín Caparrós, que assumiu o comando técnico da equipa apenas em março, depois de o Sevilha despedir Pablo Machín, revelou em entrevista à televisão do clube que sofre de leucemia crónica. “Tenho uma leucemia crónica que não me impede de praticar a minha profissão, estou a fazer a minha vida normal e tenho que agradecer a todos os jogadores. Eu não tenho nenhum tipo de tratamento e quero aproveitar a oportunidade que o Sevilha me está a dar para voltar a treinar a minha equipa. Não vou voltar a falar sobre este assunto, mas quero que todos fiquem calmos”, disse o treinador de 63 anos, ladeado por José Castro Carmona, presidente do clube, e Monchi, diretor desportivo que regressou a Espanha há poucas semanas depois de sair da Roma na sequência do despedimento do treinador Eusebio Di Francesco.

Depois das declarações do treinador, que começou a carreira em 1981 e já passou pelo comando técnico do Villarreal, do Deportivo da Corunha, do Athl. Bilbao e do Al Ahli do Qatar, o mundo do futebol espanhol desdobrou-se em mensagens de apoio a Caparrós. Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, garantiu ao técnico que “todos estão ao seu lado para o ajudar a sair desta”, Diego Capel, antigo jogador do Sporting que representa atualmente o Extremadura, afirmou que “hoje mais do que nunca” está com Caparrós e também Míchel, antigo jogador do Real Madrid, lembrou que “nesta Liga contra o cancro” o treinador “não jogará apenas com 11 jogadores”: “Estamos todos à tua disposição”, disse o espanhol.

De recordar que, em novembro de 2017, também Eduardo Berizzo revelou que estava a combater um problema oncológico enquanto era treinador do Sevilha. Na altura, o argentino de 49 anos anunciou que tinha um cancro na próstata e esteve ausente dos trabalhos da equipa durante cerca de um mês. Berizzo, que atualmente orienta a seleção do Paraguai, acabou por ser despedido antes do final da temporada 2017/18 devido aos maus resultados do Sevilha e ainda assumiu o comando técnico do Athl. Bilbao no início da presente época.

