Melo Gouveia junta-se a José-Filipe Lima a Pedro Figueiredo no projeto olímpico de golfe

O golfista Ricardo Melo Gouveia juntou-se a José-Filipe Lima e Pedro Figueiredo no projeto de preparação olímpica para os Jogos Tóquio2020, anunciou este domingo a Federação Portuguesa de Golfe.

Com a entrada de Melo Gouveia, por via do 68.º lugar no ranking de qualificação olímpica em dezembro de 2018, ascende a três o número de golfista integrados no projeto olímpico, algo inédito em Portugal.

Há quatro anos, no regresso do golfe aos Jogos Olímpicos após uma ausência de 112 anos, Portugal esteve representado no torneio olímpico do Rio de Janeiro por José-Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia.

A qualificação para as provas de golfe dos Jogos Olímpicos de Tóquio começou em 01 de julho 2018 e estende-se até 22 de junho de 2020. Tal como sucedeu nos Jogos Olímpicos Rio2016, o lote de participantes é de 60 jogadores tanto para o torneio masculino como para o feminino.

Continuar a ler