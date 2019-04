Nápoles empata 1-1 com Génova e título da Juventus fica à distância de um ponto

A Juventus terá de esperar por sábado para poder festejar o oitavo título consecutivo de futebol em Itália, pois o Nápoles não colaborou com nova derrota, empatando 1-1, à 31.ª jornada da liga italiana.

Depois de a ‘vecchia signora’ ter vencido no sábado o AC Milan por 2-1, o 35.º ‘scudetto’ ficou à distância de nova derrota do Nápoles, porém, a equipa de Carlo Ancelotti empatou 1-1 em casa com o Génova, apesar de jogar em superioridade numérica a partir dos 28 minutos.

Stefano Sturaro, que a Juventus tinha emprestado ao Sporting e entretanto foi devolvido devido a longa lesão, teve uma entrada dura e viu o vermelho direto, obrigando Miguel Veloso e Pedro Pereira a trabalhos redobrados.

Aos 34 minutos, Dries Mertens rematou de fora da área, colocando os napolitanos na frente, contudo, o sérvio Darko Lazovic (45+3) rematou de primeira, sem deixar cair a bola, e empatou ainda antes do intervalo.

Mário Rui ainda entrou no Nápoles aos 76 minutos, contudo os esforços da equipa esbarraram sempre na qualidade do guarda-redes romeno Radu.

Inter e Atalanta empataram-se (0-0) na corrida à Liga dos Campeões de futebol, facto desaproveitado pela Lazio, surpreendida em casa pelo Sassuolo (2-2).

Com João Mário e Cedric no banco, os ‘nerazzurri’, de Luciano Spalletti, dispuseram das melhores oportunidades, contudo foram ineficazes e assim somaram apenas um ponto, ficando com 57.

A Atalanta igualou o AC Milan, que no sábado perdeu 2-1 em casa da Juventus, no quarto posto, com 52.

Depois da derrota por 1-0 na quarta-feira em casa do SPAL,Lazio adiantou-se no marcador com penálti de Immobile (53), porém,o Sassuolo deu a volta com golos de Rogério (57) e Berardi (89).

Quando tudo parecia caminhar para um novo desaire, Lulic (90+5), com desvio em cima da linha de golo, empatou e resgatou um ponto, que permite à Lazio, que tem ainda menos um jogo, ter agora os mesmos 49 pontos do Torino e a dois da Roma, sexta, com a última vaga para a Liga Europa, e a três do AC Milan, que ocupa o último lugar de acesso à ‘champions’.

A Fiorentina continua a série negativa de oito jogos sem vencer — sete para o campeonato –, com derrota caseira (1-0) frente ao Frosinone, penúltimo, e que conquistou o segundo êxito consecutivo, ainda assim a cinco pontos da salvação.

A Udinese recuperou de duas desvantagens para se impor 3-2 ao Empoli, apesar de ter jogado em inferioridade numérica desde os 63 minutos, altura em que já vigorava este resultado.

