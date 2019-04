Seleção de râguebi de sevens termina em último lugar em Hong Kong

A seleção portuguesa de râguebi de sevens terminou a etapa de Hong Kong do circuito mundial no último lugar, depois de somar este domingo mais duas derrotas no último dia do torneio.

Portugal fora relegado para a disputa da Taça Challenge, depois de perder os três jogos do Grupo B, e acabou derrotado nos quartos de final pela Austrália (26-21) e no play-off do décimo terceiro lugar pela Espanha (24-7).

Frente aos australianos, a equipa portuguesa chegou a ter um parcial favorável de 21-0, com ensaios de Rodrigo Marta, Jorge Abecasis e Raffaele Storti, transformados por Abecasis.

Contra os espanhóis, Portugal voltou a estar em vantagem (7-0) com um ensaio de Tiago Fernandes, mas consentiu a reviravolta na segunda parte.

