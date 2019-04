Sheryl Crow não via nada. Elon Musk deu uma ajuda

Em palco, seja a actuar ou a cantar, a sua maior especialidade, Sheryl Crow está como peixe na água. Já vendeu mais de 50 milhões de álbuns e venceu nove prémios Grammy, entre 32 nomeações, por êxitos como All I Wanna Do, If It Makes You Happy ou My Favorite Mistake. Porém, ao volante, a música é outra.

Help! Who knows what to do when your @Tesla screen goes black and the reset doesn’t work? Return it and get your money back?? #Tesla #stuckinaparkinglot — Sheryl Crow (@SherylCrow) April 3, 2019

Sheryl Crow desloca-se habitualmente num Tesla Model S e há dias teve um problema. De repente, ficou sem ver. Não propriamente ela, mas sim o carro, cujo ecrã central ficou preto que nem breu. Passo seguinte, como uma mulher muito aberta às redes sociais, publicou um tweet pedindo ajuda.

Change your screen preference from night mode to auto — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2019

Não faltaram fãs dispostos a dar uma mão – nada menos que 855 –, bem como umas dicas, com a artista a esclarecer que foi um dos seus filhos que alterou as especificações do ecrã. Mas umas das dicas veio do próprio Elon Musk, o CEO da Tesla, e o único responsável da indústria automóvel que tem pachorra para falar, através do Twitter, claro, com os clientes.

Night mode with 0% brightness is actually too dark during the day. This is ultimately our fault. We will update our software so that 0% brightness is always usable relative to ambient conditions. — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2019

Ao que parece, quando o ecrã ecrã está em automático, ajusta-se à luminosidade ambiente. Mas quando em posição manual, caso seja regulado para luminosidade zero, fica exactamente como a cantora o viu: preto que nem breu. E Musk aproveitou para admitir que a opção “zero luminosidade” era excessiva e podia dar azo a situações disparatadas, pelo que iria alterar o software de todos os modelos de modo a que o mínimo deixasse de ser zero, mas sim um pouco mas do que isso. Um “zero” à medida de Sheryl Crow.

