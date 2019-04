Assista aqui à entrega dos Prémios Auto Observador

A segunda edição dos Prémios Auto Observador, concurso exclusivamente aberto à votação dos leitores, já apurou os finalistas em cada uma das nove categorias a concurso. Entre 57 modelos, envolvendo um total de 29 marcas, vai poder conferir quais os resultados finais desta massiva votação destinada a apurar quais os melhores automóveis introduzidos no mercado português em 2018.

Cerca de 30 mil votos depois, damos voz aos leitores. Foram eles que votaram e decidiram. Mas não só: quem votou e acertou também terá direito a um prémio. Nem mais nem menos do que um automóvel novinho em folha, um Seat Ibiza 1.0 MPI Reference 80 cv, no valor de 15.790,00€. Na cerimónia que vamos transmitir em directo, hoje, a partir as 18h00, vamos também dar a conhecer o leitor que ganhou este prémio. Porém, há muitas mais surpresas na agenda.

Não deixe de acompanhar a emissão em directo, a partir da Fundação EDP, Central Tejo.

