É esta a “nova” casa do Benfica. As fotografias do remodelado Caixa Futebol Campus

Tem sido a joia da coroa da presidência — principalmente nos mandatos mais recentes — de Luís Filipe Vieira no Benfica. O Caixa Futebol Campus, centro de treino e formação dos “encarnados”, foi mais uma vez renovado e ampliado, acompanhando a subida de rendimento e de interesse na formação do Benfica.

Num evento aberto à comunicação social, Luís Filipe Vieira, Pedro Mil-Homens — diretor do Caixa Futebol Campus –, e Pedro Marques — diretor técnico do futebol de formação dos encarnados — mostraram a “nova” casa numa pequena apresentação e visita guiada às instalações. Um espaço que foi inaugurado em 2006 e ampliado pela primeira vez em 2014 vê agora novas mudanças. Para Pedro Mil-Homens, há um nome por detrás de todas, o presidente: “O futebol de formação não estaria onde está hoje se não fosse a sua visão e constante desenvolvimento nesta atividade para criar esta casa”, disse o diretor do centro de treinos.

Uma visão que, para Pedro Marques, deixa o Benfica num patamar muito alto em termos de formação de novos atletas: “Visitei outros clubes e posso garantir que nos podemos afirmar como um dos melhores clubes do futebol mundial, com infraestruturas das melhores do mundo”, disse o diretor técnico do futebol de formação. Condições fundamentais, já que, segundo Pedro, é cada vez mais difícil encontrar talento puro: “Com o desaparecimento do futebol de rua, o talento não está ao virar da esquina”.

É para potenciar esse talento que o Benfica investiu então — novamente — no seu centro de treinos. Uma intervenção que começou em 2017 e que é agora apresentada. O espaço está maior — passando de 15 hectares para 19 –, e apresenta várias ferramentas para oferecer qualidades técnicas e de lazer aos seus atletas. Há agora nove campos de futebol; o hotel aumentou a sua capacidade para 86 quartos (30 para a equipa principal e 56 para formação); dois ginásios; 28 balneários; e várias salas de convívio, bem como refeitórios. Isto para não falar do espaço 360S, a “coqueluche” do Caixa Futebol Campus.

???????? [LIVE] Apresentação da ampliação do Caixa Futebol Campus https://t.co/Rv7MU65rfP — SL Benfica (@SLBenfica) April 9, 2019

No final da visita guiada, onde também estiveram presentes Bruno Lage e Rui Costa por alguns momentos, Luís Filipe Vieira anunciou também aos jornalistas a compra de um novo terreno para o Benfica. O presidente encarnado garantiu que há negociações a decorrer para a compra de alguns terrenos adjacentes ao centro de treinos, mas o processo está a encontrar alguns obstáculos, demorando ainda uns meses.

Nada que demova Luís Filipe Vieira: “O terreno [adjacente ao espaço] não é nosso, mas já estamos em negociações avançadas. Se porventura, não chegarmos a acordo com os proprietários, vamos projetar o plano mais à frente, num terreno que comprámos de 42 hectares. Ninguém nos vai demover de dar continuidade a este projeto do Benfica”, disse o dirigente.

Mas com ou sem terreno novo, o certo é que está terminada mais uma etapa da edificação do Caixa Futebol Campus, a joia da coroa encarnada. O melhor é mesmo ver como é na fotogaleria acima.

