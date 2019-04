Elétricas terão recebido 3,4 mil milhões de euros em rendas excessivas. EDP foi a mais beneficiada

3,4 mil milhões de euros. Terá sido este o valor das rendas excessivas pagos às elétricas, segundo um relatório preliminar da comissão de inquérito elaborado por Jorge Costa, deputado do Bloco de Esquerda. Deste valor, a EDP foi quem saiu mais beneficiada, com 2,4 mil milhões de euros (70% da verba) e mais outras quantias em que também responde por várias parcelas, como o regime de garantia de potência ou das tarifas garantidas às renováveis.

Segundo noticia o Jornal de Negócios, dentro da lista dos “extras” obtidos pela EDP está a extensão de concessões hídricas, com as taxas diferenciadas nos contratos a custarem mais 581 milhões de euros, e o facto de a extensão ter sido concretizada no final dos contratos iniciais, em 2007, que deu mais 573 milhões de euros à EDP. Também o incentivo à disponibilidade, que integra o regime de garantia de potência, custou 101 milhões de euros entre 2010 e 2018.

No caso da REN –Redes Energéticas Nacionais, os dados do relatório indicam que o valor pago por terrenos de domínio público quando a empresa ainda pertencia ao Estado chegaram aos 330 milhões de euros de valorização. Já no caso da Tejo Energia, esta joint-venture entre a Endesa e a Trustenergy terá beneficiado de, pelo menos, 13 milhões de euros.

Já com as energias renováveis, as rendas excessivas também tiveram lugar, ainda que com menos peso do que as entidades anteriores. Neste caso, o valor foi apenas calculado com base no impacto de um diploma introduzido em 2013 que alargou as tarifas “feed in”, tarifas garantidas, às eólicas. O valor extra calculado é de 536 milhões de euros.

