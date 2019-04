A Guerra dos Tronos: as cinco teorias mais loucas para o final da série

É a série mais famosa do mundo e uma das mais vistas da história. Game of Thrones — ou a Guerra dos Tronos — está quase a chegar ao fim, na sua oitava temporada. Estreia a 14 de abril. Depois de quase dois anos de agoniante espera, os fãs da famosa série podem agora respirar fundo. Desde agosto de 2017, que Game of Thrones estava parado, tempo mais que suficiente para se poderem montar as mais estranhas ou realistas teorias e previsões sobre aquilo que acontecerá na oitava e última temporada da série. Eis as melhores que se foram encontrando pela Internet, compiladas pela BBC.

Spoiler alert: se ainda não viu a famosa série — ou se já viu, mas quer ir limpinho para a última temporada –, não desça mais. Pode haver spoilers. Caso queira apenas rever a história, tem também o nosso manual para preguiçosos.

Bran Stark é o Night King

Uma das teorias mais antigas da série, mas que continua muito atual. Muito por culpa do ator que interpreta Bran Stark, Isaac Hempstead Wright, que alimentou bastante esta hipótese. A teoria abre-se ainda mais se incluirmos a intromissão de Bran com o passado — através de uma viagem no tempo pelo Corvo dos três olhos –, que não correu muito bem e criou toda uma confusão, até com a mente de Hodor.

I know this isn't a thing. I KNOW IT. But…"Bran is the Night King" is still my favorite #GameofThrones crazy fanboy theory! pic.twitter.com/tN3NLDxkUO — GameofThrones Quotes (@ASOIAFQuotesGOT) March 25, 2019

Há quem diga também — por exemplo no Reddit — que a loucura do Rei Aerys II Targaryen, conhecido por “Rei Louco”, resultará mesmo das tentativas de aviso de Bran a sua majestade sobre a invasão dos White Walkers.

Jon Snow muda de identidade… para Azor Ahai?

O nome Azor Ahai — o Principe ou Princesa Prometidos — aparece muito na mitologia de Game of Thrones e pode estar perto de finalmente se revelar nesta temporada. Utilizando uma espada chamada Lightbringer, as escrituras dizem que Ahai “derrotou a escuridão” milhares de anos antes, falando-se agora de um regresso para salvar Westeros dos White Walkers, reencarnando em alguém. A pergunta é: em que personagem de A Guerra dos Tronos Ahai se fundirá?

Jon Snow in the streets, Azor Ahai in the sheets. — Justin Staggs (@Staggfilms) April 9, 2017

Um nome que parece provável e consensual entre os fãs é o de Jon Snow. Sobretudo porque Snow tem várias das caraterísticas de que a mitologia de GoT menciona para o Ahai: ressuscitou dos mortos, é um Targaryen e tem uma espada valiriana. Se Jon Snow derrotasse o Night King, provavelmente teríamos o vencedor deste “jogo de tronos”.

Apesar de muitos fãs não acreditarem nesta teoria, uma boa forma de ela se mostrar verdadeira é se Daenerys Targaryen acabar por morrer devido a um sacrifício, algo que está incluído na profecia.

Daenerys pode ser tudo na última temporada

É uma das personagens favoritas dos fãs e por isso muito se tem especulado quanto ao papel que terá na última temporada: há quem diga que será ela, ao contrário de Snow, a Azor Ahai. Outros garantem que o Knight King não é Bran Stark, mas sim Daenerys. No fim, há quem diga que o “jogo” dos tronos, acaba com Khaleesi a sentar-se no Trono de Ferro e com filhos partilhados com Jon Snow. Em finais de maio já saberemos.

Cersei morre… às mãos de Jaime?

Quem não tem uma relação de amor-ódio com Cersei Lannister? E aqui há más-boas notícias: uma das teorias mais populares sobre a próxima temporada é a de que ela vai acabar por morrer.

Para sustentar esta tese, mais uma profecia que foi dada a Cersei em criança: um “irmão mais novo” iria sufocá-la até a morte. Ora os irmãos mais novos de Cersei são Tyrion e Jaime, sendo que a penúltima temporada até acabou com Jaime a afastar-se dos planos da irmã/amante. Mais uma morte à vista?

Ainda outra teoria diz que Arya Stark poderia matar Jaime e fazer depois o mesmo a Cersei, usando a face de Jaime. Um destino semelhante ao que teve a sua casa, quando Arya usou a face de Walder Frey.

Ned ou Robb voltam à vida?

Talvez o aspeto dos trailers que mais teorias trouxe à discussão. No trailer, Arya Stark foge assustada de algo, num corredor de um castelo em Winterfell. Muitas coisas poderão ter assustado Arya, mas dizem as teorias de que a jovem Stark podia estar a fugir, com medo, de uma aparição do pai, Ned Stark, ou do irmão, Robb Stark. Como? Tudo porque o Night King teria ressuscitado vários membros mortos da família.

