Novo relatório. Não há “qualquer margem” para penalizar SIRESP por falhas nos incêndios de 2017

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, prometeu e minutos depois o documento estava no portal do Governo: mais um relatório sobre as falhas da rede SIRESP em 2017, ano em que os incêndios florestais provocaram a morte de 115 pessoas. O relatório de onze páginas deixa claro que — ao contrário do que chegou a sugerir o ministro no Parlamento a 4 de abril de 2018 — “não existe qualquer margem” para aplicar sanções à empresa que gere a rede SIRESP pelas falhas durante os incêndios de 2017.

O ministro tinha dito em abril de 2018 que “o levantamento que foi feito aponta para 9.000 horas de indisponibilidade da rede SIRESP em 2017, e daí tiremos sem demagogias as responsabilidades necessárias”. Depois disso, o ministério chegou a garantir ao Público que ia aplicar multas. No entanto, meses depois foi noticiado que não havia condições para multar a empresa. O relatório-síntese divulgado esta terça-feira — que o ministro pediu à secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) — conclui que “não existe qualquer margem para a entidade gestora (SGAI) aplicar penalidades à entidade operadora (SIRESP), SA) relativamente ao ano de 2017 com base no critério contratual de disponibilidade da rede”.

As falhas existiram mas o contrato está feito de uma forma bastante favorável para a empresa. Assim, diz a mesma conclusão, o SIRESP esteve disponível em 2017 “dentro dos intervalos contratualmente permitidos“. O relatório tem os valores referidos pelo ministro no Parlamento, mas também tem os valores que a SIRESP estava autorizada a falhar, que são bastante superiores.

Segundo o relatório, a rede SIRESP falhou durante 8.960 horas (o número dado pelo ministro no Parlamento) e que corresponde a 6.779 horas de indisponibilidade global e 2.189 horas de indisponibilidade operacional. Mas este total de 8.960 horas de indisponibilidade não é um problema para a empresa, já que o contrato permitia que houvesse uma indisponibilidade de 69.456 horas.

Ainda assim, na disponibilidade operacional (onde estão as falhas de mais gravidade — de Nível 1) a indisponibilidade verificada ficou muito mais perto do limite: 2189 horas de indisponibilidade verificada para 5298 horas de indisponibilidade permitida (41,31%).

A avaliação do contrato é feita de forma quantitativa, não qualitativa. Aquelas nove mil horas podem ter sido altamente prejudiciais para o sistema de Proteção Civil, mas o que conta para efeitos de contrato é o número de horas por ano que a rede pode falhar. Estas falhas podem ocorrer em diferentes dias e zonas do país e são acumulativas.

Na introdução deste relatório é explicado que, na base do estudo, estiveram dados cedidos pela própria SIRESP, SA, após terem sido cruzados com a aplicação TeMIP pela SGAI, uma aplicação que, segundo a SGMAI, “é inviolável e armazena todos os eventos que poderão impactar a disponibilidade da rede SIRESP“. É neste último ponto que estará garantida a independência da análise.

O relatório explica que o cálculo da “disponibilidade operacional e global” é de “elevada complexidade” e que, por isso, foram tidos em conta “todos os períodos de indisponibilidade dos elementos que em 2017 registaram avaria ou indisponibilidade, sem aplicar nenhuma das deduções contratualmente previstas.”

