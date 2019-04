Porsche Taycan vai ter caixa… de duas velocidades

A Rimac está para os superdesportivos como a Tesla está mais os automóveis comuns, tendo superado todas as expectativas ao propor superdesportivos eléctricos que ultrapassam os rivais a gasolina, oferecendo mais de 1.900 cv, 415 km/h e 0-100 km/h em menos de 2 segundos. Contudo, o pequeno construtor croata liderado por Mate Rimac, que tem revelado um surpreendente poço tecnológico, no que respeita à mobilidade eléctrica, é mesmo pequeno, com apenas 480 funcionários e com uma produção esperada de somente 150 unidades do C_Two. E mesmo a 2,1 milhões de dólares, este que é o desportivo mais rápido do mundo, é uma verdadeira pechincha.

A Porsche adquiriu uma fatia de 10% da Rimac para estar mais próxima do que poderá ser um fornecedor determinante. E apesar de a Rimac ter uma porta aberta como empresa– é também ela que produz o sistema KERS para o Aston Martin Valkyrie, similar aos dos F1 –, a Porsche já começou a usufruir da sua proximidade com a companhia croata. Para já, e que se saiba, herdou a teccologia que a Rimac também usa nos seus desportivos Concept One e C-Two, que passa por montar na traseira um motor eléctrico com caixa de velocidades. Ainda que com apenas duas relações.

A caixa de velocidades é algo estranho para um veículo eléctrico, especialmente se for um Renault Zoe, um Nissan Leaf ou mesmo um Tesla Model 3. Contudo, à medida que a velocidade aumenta, por exemplo para os 400 km/h – fasquia que os Rimac ultrapassam e que o próximo Tesla Roadster também -, começa a ser complicado ter apenas uma desmultiplicação. Ou seja, uma velocidade para ir de 0 a 400 (ou mais) km/h, pois apesar de o motor eléctrico atingir um mínimo de 20.000 rpm, 400 km/h é uma velocidade muito elevada.

Daí que a Rimac utilize este trunfo no seu C_Two, para ter mais “força” quando é preciso e menos consumo quando é possível, da mesma forma que a Tesla já o tentou fazer com o primeiro dos Roadster em 2010, sem que os americanos da Borg Warner conseguissem resolver tecnicamente o desafio. Isto apesar de tudo indicar que o próximo Roadster, a surgir em 2020 e que também vai superar os 400 km/h e os 100 km/h em cerca de 1,9 segundos, irá recorrer igualmente a uma caixa de velocidades.

A novidade agora é que a Porsche admitiu que o seu Taycan vai montar um motor eléctrico traseiro acoplado a uma caixa de duas velocidades, opção não tão interessante dado que o modelo vai estar limitado a 250 km/h, mas que ainda assim será capaz de reduzir ligeiramente o consumo (ou incrementar a autonomia numas dezenas de quilómetros). E, por outro lado, tornar o primeiro Porsche eléctrico um pouco mais rápido a acelerar de 0-100 km/h, onde a marca já anunciou pretender baixar dos 3,5 segundos. As reprises são outra área em que a caixa do Taycan pode fazer a diferença, pois apesar de o torque de um motor eléctrico ser praticamente constante, a realidade é que há sempre uma gama de rotações onde é ligeiramente mais eficiente. Resta agora esperar para conhecer todos os pormenores do Taycan a bateria, que certamente melhorará o seu potencial para atrair clientes com esta caixa de duas velocidades, aparentemente “made by Rimac”.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler