Reuniões do Banco Mundial e do FMI começam com Fundo mais pessimista

As reuniões de Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional começam esta terça-feira, em Washington, nos Estados Unidos, devendo o FMI rever em baixa as suas previsões para 2019.

Estes encontros dos Conselhos de Governadores do Grupo Banco Mundial (WBG) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) debatem as perspetivas económicas mundiais, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento económico e a eficiência de apoios.

O FMI deverá hoje rever em baixa as suas estimativas para o crescimento mundial. A diretora-geral da instituição, Christine Lagarde, antecipou, há uma semana, em 02 de abril, que o Fundo iria rever em baixa as suas estimativas quando divulgasse as novas previsões económicas, no âmbito das reuniões de Primavera do Banco Mundial e do FMI.

Contudo, Lagarde afirmou que não antecipa uma recessão da economia global no curto prazo.

Na última atualização ao ‘World Economic Outlook’, em 21 de janeiro, o FMI baixou as suas estimativas para a economia mundial, antecipando uma expansão de 3,5% em 2019 e 3,6% em 2020, menos 0,2 e 0,1 pontos percentuais, respetivamente, face às previsões anteriores.

A economista-chefe do FMI, Gita Gopinath, apresenta esta terça-feira as novas perspetivas da instituição para a economia global, constantes no ‘World Economic Outlook’, quando forem 09:00 em Washington (14:00 em Lisboa).

As reuniões de Primavera do Banco Mundial e do FMI juntam responsáveis dos bancos centrais, ministros das Finanças e do Desenvolvimento, deputados, empresários do setor privado, representantes de organizações da sociedade civil e académicos.

Fazem parte do programa do evento seminários e ‘briefings’ regionais, entre outros, focados na economia global, no desenvolvimento internacional e no sistema financeiro mundial.

