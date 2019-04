Seleção portuguesa de futebol feminino goleia Hungria no segundo jogo particular

A seleção portuguesa de futebol feminino voltou esta terça-feira a vencer a Hungria, agora por 4-1, no segundo encontro particular entre ambas, partida dominada pela equipa das quinas, apesar de ter começado sem as habituais titulares.

Portugal colocou-se em vantagem por intermédio de Diana Silva, aos 13 minutos, mas consentiu a igualdade aos 41, por Fanni Vágó, anulada por Carolina Mendes, quando já se cumpria o tempo de compensação (45+1). No segundo tempo, Vanessa Marques e Cláudia Neto apontaram os restantes tentos, aos 84 e 90+6, respetivamente.

Depois da reviravolta que deu a vitória (2-1) no primeiro encontro particular, com um golo apontado pela defesa Mónica Mendes, também neste Complexo Desportivo do FC Alverca, no passado sábado, o selecionador nacional optou por fazer sete trocas.

Na equipa de Francisco Neto, apenas a guarda-redes Rute Costa, a defesa Carole Costa, a médio Dolores Silva e a avançada Diana Silva repetiram a titularidade frente à 45.ª classificada do ranking mundial.

Na primeira parte, Portugal conseguiu ter espaço para se instalar no meio-campo húngaro e a sua superioridade deu frutos aos 13 minutos, através de Diana Silva. A avançada do Sporting beneficiou de um ressalto para ficar isolada frente a Anna Samu, contornou a guarda-redes e atirou para a baliza deserta.

A Hungria, sem fazer nada para o justificar, empatou já em cima do intervalo. Fani Vágó ganhou espaço na área e correspondeu de cabeça a um livre cobrado pela direita do ataque. No entanto, Portugal foi em vantagem para o intervalo já em tempo de compensação, com um golo de Carolina Mendes.

Francisco Neto fez entrar as suas principais escolhas na segunda parte, contudo Portugal acabou por preferir segurar a vantagem, perante uma Hungria que optou por defender em vez de tentar, pelo menos, chegar à igualdade.

Ainda assim, Vanessa Marques e Cláudia Neto aproveitaram desatenções adversárias e dilataram a vantagem para a formação das ‘quinas já na reta final da partida.

Antes do início do jogo, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, entregou um prémio às atletas Ana Borges, Cláudia Neto, Dolores Silva e Carole Costa por terem completado 100 internacionalizações.

Jogo disputado no Complexo Desportivo do FC Alverca.

Portugal – Hungria, 4-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadoras:

1-0, Diana Silva, 13 minutos.

1-1, Fanni Vágó, 41.

2-1, Carolina Mendes, 45+1.

3-1, Vanessa Marques, 84.

4-1, Cláudia Neto, 90+6.

Equipas:

Portugal: Rute Costa, Ana Leite (Ana Borges, 46), Diana Gomes, Carole Costa, Joana Marchão (Ágata Pimenta, 87), Dolores Silva, Rafaela Lopes (Tatiana Pinto, 46), Vanessa Marques, Andreia Norton (Cláudia Neto, 67), Carolina Mendes (Jéssica Silva, 59) e Diana Silva (Laura Luís, 67)

(Suplentes: Inês Pereira, Patrícia Morais, Mónica Mendes, Laura Luís, Ana Capeta, Ágata Pimenta, Sílvia Rebelo, Melissa Gomes, Cláudia Neto, Ana Borges, Tatiana Pinto e Jéssica Silva).

Treinador: Francisco Neto.

Hungria: Samu, Pinczi (Mosdóczi, 63), Szabó, Barbara Tóth (Csiki, 46), Vágó, Turányi, Rácz, Csányi (Papp, 90), Zeller (Nemeth, 77), Fenyvesi e Kocsán (Zágor, 63).

(Suplentes: Szocs, Csiszár, Alexandra Tóth, Csiki, Nemeth, Papp, Mosdóczi, Hort e Zágor).

Treinadora: Edina Markó.

Árbitra: Monika Mularczyk (Polónia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pinczi (45), Turanyi (48), Ana Borges (50) e Csiki (58).

Assistência: 1.042 espetadores.

