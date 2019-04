Societé Générale vai eliminar 1.600 postos trabalho em todo o mundo

O banco francês Société Générale anunciou esta terça-feira que eliminará 1.600 postos de trabalho em todo o mundo, dos quais 750 em França, no âmbito de um plano de redução de atividade.

A entidade, que conta com cerca de 140.000 trabalhadores em todo o mundo, pretende, de acordo com a agência financeira EFE, incrementar a rentabilidade das suas atividades, centrando-se nas mais lucrativas nos mercados mais rentáveis.

O Société Générale é um dos bancos mais importantes de França, mas em Portugal a operação é pequena, estando sobretudo dedicada à banca de investimento e empresas.

Fontes do banco indicaram à agência EFE que o projeto de recuperação também não será significativo em Espanha, onde a operação da Société Générale conta com 800 trabalhadores.

Os cortes de pessoal serão agora negociados com os sindicatos, em particular com os franceses, os mais afetados pelo plano.

