Tenista português Pedro Sousa nos oitavos de final do ‘challenger’ de Múrcia

O tenista português Pedro Sousa, 105.º jogador mundial, qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do torneio ‘challenger’ de Múrcia, em Espanha, ao bater o anfitrião Gerard Granoller-Pujol, 450.º.

O primeiro cabeça de série da prova, que esteve isento da ronda inaugural, impôs-se na terra batida em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 12 minutos.

Pedro Sousa dominou por completo o ‘set’ inicial, no qual chegou a 4-0, ao contrário do que aconteceu no segundo, em que esteve a perder por 3-0, depois de sofrer o primeiro e único ‘break’ em todo o encontro.

Nos oitavos de final, o tenista português vai enfrentar o vencedor do embate entre o holandês Tallon Griekspoor, 210.º ATP, e o espanhol Oriol Roca Batalla, 357.º.

Na segunda-feira, em encontro da primeira ronda, João Domingues (221.ª jogador mundial) foi eliminado, ao perder com o brasileiro Thomas Bellucci (226.º) por 3-6, 6-4 e 6-0.

