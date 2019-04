Benfica em 14.º no ‘ranking’ de assistência média em estádios

O Benfica é 14.º classificado no que toca à assistência média em estádios, num ‘ranking’ liderado pelos alemães do Borussia Dortmund, revelou esta quarta-feira o observatório de futebol do Centro Internacional de Estudos Desportivos (CIES). O Sporting surge em 39.º, na lista compreendida entre 2013 e 2018, enquanto o FC Porto aparece em 52.º, com uma média de 39.068 e 34.520 adeptos, respetivamente.

O Benfica, equipa portuguesa melhor colocada, em 14.º, consegue uma assistência média de adeptos de 50.077, contribuindo ainda em 25.9% para a assistência total da I Liga portuguesa. Manchester United, Barcelona, Bayern de Munique e Real Madrid são as equipas que, juntamente com o Dortmund, completam o ‘top’ cinco.

No relatório divulgado pelo CIES, consta ainda a contribuição dos três clubes mais populares para a assistência total da liga, na qual a I Liga surge em terceiro, com Benfica, Sporting e FC Porto a contribuírem com um total de 63,9%.

Continuar a ler