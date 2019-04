Carlos César “bate todos os recordes de nepotismo”. Familygate continua em destaque na imprensa espanhola

“O presidente dos socialistas portugueses bate todos os recordes de nepotismo”, escreveu na terça-feira o espanhol ABC, cuja análise se junta à notícia publicada no final de março no El País — jornal que a 25 de março se dedicou a explorar as relações familiares no governo de António Costa. Agora, o foco da notícia prende-se na presença de familiares de Carlos César na estrutura socialista: “O seu primo, a sua esposa, o seu filho, a sua nora e o seu irmão ocupam cargos políticos no organograma nacional e regional das ilhas dos Açores, de onde Carlos César é oriundo”.

Na peça, o ABC enumera as diferentes funções dos familiares do presidente do PS, começando pelo primo Francisco Fernandes Gil, que foi nomeado para a administração da empresa pública Navegação Aérea de Portugal (NAV) em 2016.

O envolvimento de Carlos César na nomeação — que foi proposta por Pedro Marques, então ministro do Planeamento e das Infraestruturas, e por Mário Centeno, ministro das Finanças, e ratificada por António Costa — já foi, entretanto, desmentida pelo próprio líder parlamentar do PS. Além de ter assegurado que Francisco Fernandes Gil é seu primo em 5º grau, Carlos César negou qualquer envolvimento na respetiva nomeação.

“O assunto não morre aqui”, continua o ABC, que escreve que toda a família direta de Carlos César, proveniente de Ponta Delgada, nos Açores, está colocada em cargos do Governo regional dos Açores: a esposa Luísa César preside a Casa da Autonomia — com um vencimento de 2.591 euros brutos mensais, como escreveu o Observador em 2017 –, o filho está na estrutura regional do PS (foi eleito), a nora trabalha como adjunta na secretaria do Governo regional (nos governos regionais, as secretarias são equivalentes aos cargos de ministros do Governo da República) e o irmão foi “recrutado pelo ex-ministro da Cultura para o atual Executivo”. O ABC destaca, nestes casos, a falta de concursos públicos.

O jornal espanhol salienta ainda a justificação dada por Carlos César que, em sua defesa, alegou a “tradição de família” e recordou, inclusive, que tanto o bisavô como a bisavó já tinha sido titulares de cargos políticos.

